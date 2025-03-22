В Венгрии наказали народных депутатов, которые зажгли дымовые шашки в здании парламента.

Об этом сообщает издание Нungary today.

Так, шестерым парламентариям запретили вход в здание законодательного органа и оштрафовали на 200 тысяч евро общей суммы. Из них 60 тысяч заплатил лидер оппозиционной партии Momentum Давид Бедо.

Напомним, эти депутаты выступали против запрета ЛГБТ-парада в Будапеште. Закон о запрете ежегодного мероприятия секс-меньшинств венгерский парламент принял в среду. Тогда в знак протеста шестеро членов правительства зажгли шашки с цветным дымом.

Ранее министр обороны Хорватии попал в смертельное ДТП и был уволен.

По данным прокуратуры, Марио Банозич совершал обгон грузового автомобиля в условиях ограниченной видимости и столкнулся с фургоном, двигавшемся по встречной полосе.

Напомним, по информации журнала Politico, Евросоюз пока не планирует лишать Венгрию права голоса при принятии коллективных решений.

В ЕС "растёт обеспокоенность", что "система 26+1 создаёт неприятный прецедент" и "неудачную картину в целом". Но европейцы говорят, что пока Венгрия "подчиняется там, где это действительно важно". Например, позволив на прошлой неделе продлить санкции против России после незначительных уступок.