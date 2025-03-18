Парламент Венгрии принял закон, запрещающий проводить в столице страны ежегодный гей-парад под названием "Будапешт-прайд" (Budapest Pride) и разрешающий властям использовать электронное распознавание лиц для идентификации участников запрещенных мероприятий.

Как пишут европейские СМИ, документ поддержали 136 членов Государственного собрания, еще 27 парламентариев высказались против.

Законопроект представила правящая коалиция в парламенте днем ранее, непосредственно перед голосованием, он прошел принятие в ускоренном порядке. Он вносит поправки в венгерский закон о собраниях и запрещает проводить или посещать мероприятия, нарушающие венгерское законодательство о защите детей.

В частности, посещение такого мероприятия наказывается штрафом в размере до 200 тысяч форинтов (около 550 долларов США).

Оппозиция пыталась сорвать голосование криками, исполнением гимна СССР и дымовыми шашками с цветным дымом, но ее усилия были напрасны.

Новость прокомментировали организаторы Budapest Pride, который в 2025 году отметит свою 30-ю годовщину. Они заявили о "новой попытке сделать козлом отпущения" сообщество ЛГБТК+ и заставить замолчать голоса, критикующие правительство премьер-министра Виктора Орбана.

"Это не защита детей, это фашизм", - подчеркнули они.

Власти Венгрии в 2021 году приняли акт о "защите детей", обязывающий на государственном уровне отстаивать традиционные семейные ценности и не допускать распространения информации о нетрадиционной сексуальной ориентации. Летом 2021 года в стране вступил в силу закон, который запрещает в просветительских программах и рекламах крупных брендов выражать солидарность с ЛГБТ.

После этого Еврокомиссия заявила о намерении подать в суд на Венгрию из-за нарушений прав ЛГБТ.