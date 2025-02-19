В Новой Зеландии городское мероприятие по популяризации секс-меньшинств, разогнали потомки коренных народов, исполнив свой традиционный танец Хака.

Видео перфоманса публикуют телеграм-каналы.

На кадрах группа мужчин более двенадцати человек в чёрных футболках с надписями "man up" двинулись шеренгой в несколько рядов, блокируя проезжую часть улицы, выделенной властями для проведения ЛГБТ-шествия.

В ходе движения новозеландцы совершали воинственные движения и ревели, пуча глаза и высовывая языки. На пустой улице перед ними встали несколько местных правоохранителей, перед лицами которых маори продолжили исполнять Хаку.

В рядах взрослых мужчин можно заметить белокожего молодого человека и мальчика примерно десяти лет.

Судя по всему, за шеренгой танцующих двигается толпа местных жителей, которые выступили против проведения ЛГБТ-парада.

Ранее мы публиковали видео, как в столице Грузии активисты сорвали парад ЛГБТ.

Противники мероприятия "Tбилиси-прайд" прорвали оцепление полиции, начали громить площадки, где собирались выступать защитники прав секс-меньшинств, и жечь радужную символику.

Также стало известно, что в Киеве группа мужчин избила парня под предлогом его за толерантности к однополым бракам.

Правозащитники отметили, что группа нападавших в вскидывала руки в нацистском приветствии и кричала "зиг хайль".