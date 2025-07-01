Сегодня стало известно о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады полковника Вооружённых сил Украины Сергея Захаревича.

Об этом написал бригадный генерал Сергей Собко на своей странице в Фейсбуке.

Согласно данным военных корреспондентов, 110-я ОМБр воюет на новопавловском направлении, недалеко от администратинвой границы Днепропетровской области с Донетчиной.

Об обстоятельствах гибели комбрига не сообщается. В своём сообщении Собко пишет, что у Захаревича остались трое детей.

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