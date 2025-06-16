На фронте погиб украинский актер Юрий Фелипенко, служивший в рядах Вооруженных сил Украины. Ему было 32 года.

Об этом сообщила его жена Екатерина Мотрич на своей странице в Instagram.

Фелипенко вступил в армию в 2024 году, прошел подготовку и служил в батальоне ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

"Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили", - написала Екатерина.

Актер родился в Запорожье 8 мая 1993 года, окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Дебютировал на экране в 2014 году в сериале "Возвращение Мухтара-9", затем снимался в проектах "Отдел 44", "Что делает твоя жена" и других.

Наибольшую известность получил благодаря ролям в сериалах "Цвет страсти" и "Обещание Богу". Также играл в Киевском драматическом театре на Подоле.

Ранее мы писали о том, что на войне погиб украинский актёр и телеведущий Максим Нелипа.

Напомним, в прошлом году на фронте погиб оперный певец и актер, заслуженный артист Украины Игорь Воронка.