На войне погиб украинский актёр и телеведущий Максим Нелипа. Об этом в соцсетях сообщила его жена Тамара Нелипа.

Скриншоты её поста опубликовали украинские актёры и телевизионщики.

По словам супруги, Нелипа погиб ещё 12 мая на боевом задании. Точные обстоятельства смерти устанавливаются.

"Больше нет с нами Максика. Погиб в бою. Я пишу это и сама себе не верю. Так не должно было произойти. Пока еще мало информации. В связи со сверхтяжелой обстановкой в стране нужно ждать, идет следствие обстоятельств", - написала она.

Максим Нелипа был известен ещё со времён КВН. Был ведущим телелотереи "Кто там?" на 1+1 и шоу "Проиграй миллион" на ICTV и "Подъем" на Новом канале. Накануне войны был участником "Дизель шоу".

На фронт ушёл в марте 2022 года. В январе этого года был ранен, перенес несколько операций в Днепре и после реабилитации снова вернулся к службе.

Напомним, в прошлом году на фронте погиб оперный певец и актер, заслуженный артист Украины Игорь Воронка.

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