20-летний британец Колби Долмэн воевавший за Украину погиб при попытке ВСУ отбить Малые Щербаки в Запорожской области.

Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации издания, мать молодого мужчины Тара Бенфорд обвиняет в смерти Колби украинских командиров, отправивших неопытного британского бойца на "самоубийственную миссию".

Бенфорд заявляет, что его тело затем "оставили гнить на нейтральной полосе".

Отмечается, что на родине Долмэн работал плотником в городке Клитхорпс. В Украине он пробыл чуть больше года, когда его отправили на задание вместе с более опытными солдатами Нацгвардии.

"Его не следовало отправлять, у него не было опыта или подготовки, это была самоубийственная миссия. Он был одним из четырех молодых людей, которые погибли рядом, и их оставили гнить на поле боя. Насколько нам известно, он там, где погиб больше месяца назад. Я, его отчим и его семилетний брат не найдем покоя и утешения, пока его тело не вернут нам, но мы просто не знаем, куда обратиться. Мы не получили никакой помощи от украинских властей. Они были рады получить помощь Колби, когда он подписался на обучение и сражался вместе с ними, потому что он хотел изменить мир. И вот что он получает в благодарность", - сказала женщина журналистам.

Издание пишет, что Колби уехал из Великобритании в Украину 24 марта прошлого года и начал подготовку для украинской армии по прибытии в Киев.

Напомним, американский доброволец Райан О'Лири, командир роты Chosen Company в составе 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, раскритиковал украинское командование и заявил о прекращении деятельности роты.