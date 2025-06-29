Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту Максиму Устименко, погибшему прошлой ночью.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Устименко Максиму Юрьевичу - полковнику (посмертно)", - говорится в указе.

Напомним, как стало известно, ночью, отбивая массированную атаку РФ, разбился пилот F-16.

После этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила украинское командование в убийстве личного состава и уничтожении военных самолётов ВСУ.

Между тем война в Украине продолжается 1222-й день. Последние новости с ключевыми событиями 29 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Сегодня ночью армия РФ нанесла массированный удар по территории Украины с применением 60 ракет и 477 беспилотников. Силами ПВО были сбиты 38 ракет и 436 дронов. Повреждены объекты инфраструктуры, предприятия, жилые дома и учебные заведения.

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