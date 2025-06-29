Во время ночной атаки РФ по территории Украины было выпущено 60 ракет и 77 ударных БПЛА. Силами ПВО были сбиты 38 ракет и 436 дронов.

Об этом сообщают Воздушны силы ВСУ.

По типам ракет:

4 "Кинжала" - не были перехвачены;

7 баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23 - сбита 1;

41 крылатая ракета Х-101/ Искандер-К - сбито 33, еще 1 подавлена средствами РЭБ;

5 крылатых ракет "Калибр" - сбито 4;

3 зенитные управляемые ракеты С-300 - не были перехвачены.

Также зафиксирован запуск 477 беспилотников, в том числе более 250 "Шахедов". Из них 211 были сбиты, еще 225 подавлены или потеряны для наведения.

То есть, не был сбит, подавлен и потерян для наведения 41 "Шахед".

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях.

Напомним, ночью, отбивая массированную воздушную атаку РФ, на самолете F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения.

Война в Украине идет 1222-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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