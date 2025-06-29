Сегодня ночью, отбивая массированную воздушную атаку РФ, на самолете F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время сбития последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

"Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населённого пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой! Искренние соболезнования семье Максима...", говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что в ночь на 29 июня российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных БПЛА. Всего было запущено более 500 воздушных целей.

Напомним, в апреле во время боевого задания на истребителе F-16 погиб украинский 26-летний пилот Павел Иванов.

Война в Украине идет 1222-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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