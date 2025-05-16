Сегодня ночью Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался и выжил. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

16 мая 2025 года около 03.30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения противника.

По предварительным данным, после поражения трёх объектов, авиапушка начала работать по четвертому.

"Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован", - говорится в сообщении.

Назначена комиссия для расследования.

Напомним, в апреле во время боевого задания на истребителе F-16 погиб украинский 26-летний пилот.

Война в Украине идет 1178-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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