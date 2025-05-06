Брюссель, ещё в 2024 году обещавший Киеву начать поставки тридцати бельгийских истребителей F-16, теперь говорит о начале их передачи только "в ближайшие годы".

Соответствующее заявление сделал министр обороны королевства Тео Франкен, выступивший в американском аналитическом центре "Атлантический совет".

"Мы поставим 30 истребителей F-16 в ближайшие годы. Как можно скорее, когда у нас появятся F-35, мы передадим F-16 (Украине - Ред.)", – сказал министр.

Напомним, в марте Бельгия вновь отложила поставку Украине F-16 – не до конца текущего года, а до 2026-го.

Война в Украине продолжается 1168-й день. Последние новости с главными событиями 6 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что войска РФ продвинулись к югу от Константиновки в Донецкой области, захватив село Зеленое Поле вблизи Александрополя. Неприятель также получил продвижение в районе посёлков Нового и Новомихайловки на лиманском направлении. Зеленский заявил, что за неделю Россия выпустила по Украине более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.

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