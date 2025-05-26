Из Нидерландов отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16.

Об этом сообщает местное издание Defensie.

Самолеты доставят в авиабазу в Бельгии, а затем они попадут в Украину. Всего Нидерланды передали 24 истребителя.

Ранее Бельгия отложила обещанную передачу Украине F-16 на ближайшие годы.

"<...> Как можно скорее, когда у нас появятся F-35, мы передадим F-16 (Украине - ред.)", – сказал министр обороны королевства Тео Франкен/

Война в Украине продолжается 1188-й день. Последние новости с главными событиями 26 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщал, что в Донецкой области российские войска продвинулись под Константиновкой, создав угрозу окружения ВСУ южнее сёл Заря и Романовка. Также, по данным Deep State, неприятель захватил новые территории к западу и востоку от Богатыря на новопавловском направлении и получил продвижение в районе Зелёного Поля вблизи границ Запорожской области.

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