Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила украинское командование в "убийстве" пилота разбившегося сегодня истребителя F-16.

Об этом нардеп написала в своем телеграм-канале.

"Украина потеряла пилота F-16 и еще один самолет. Если не развивать дроновое ПВО, блокировать закупки и одновременно отправлять дорогих пилотов сбивать "Шахеды", то это - убийство пилотов и уничтожение самолетов", - заявила Безуглая.

При этом она напомнила, что результаты расследования по первой катастрофе F-16 до сих пор не опубликованы.

"А потом можно поскорбеть, конечно. Не забудем, не простим, медаль маме передадим", - добавила депутат.

Напомним, сегодня ночью, отбивая массированную воздушную атаку РФ, на самолете F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.

Мы уже писали, что военные паблики в качестве одной из версий рассматривают дружественный огонь - поражение от собственной системы ПВО, которая одновременно пыталась сбивать те же цели.

Вторая версия - повреждение обломками "Шахеда". Российские телеграм-каналы утверждают, что F-16 был сбит системой ПВО РФ в Черниговской области.

Однако официально ни одна из версий не подтверждена, ведётся следствие.

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