Сегодня Россия нанесла один из наиболее массированных ударов за последнее время - более 500 воздушных целей, из которых 60 ракет, по данным ВСУ.

Причем сбить не удалось более 20 ракет и 40 "Шахедов", судя по официальной сводке украинских Воздушных сил. Хотя в самой этой сводке говорится лишь о шести прямых попаданиях.

Такой низкий процент сбитий можно предварительно объяснить тем, что наиболее насыщенный ПВО Киев на этот раз не был эпицентром атаки.

Из официально подтвержденных прилетов можно выделить следующие.

Во Львовской области удар был по району Дрогобыча. В пабликах показывали видео прилета и пожар после него, после чего пропал свет.

В Полтавской удар наносился по Кременчугу, где пострадало предприятие. Также пострадала железнодорожная инфраструктура самой Полтавы.

Здесь стоит напомнить, что в Кременчуге, как и в Дрогобыче, находятся нефтеперерабатывающие заводы. И, хотя прилеты по НПЗ официально не подтверждались, можно предположить, что они были одной из российских целей в ходе этого обстрела.

При этом, если говорить об энергетике, то взрывы звучали и в районе Бурштына Ивано-Франковской области. Там расположена одна из крупнейших в Украине ТЭС. Но прилетов по ней не подтверждалось.

В Николаеве также были прилеты. Официально подтверждено только поражение "Шахедом" объекта инфраструктуры. При этом местные паблики пишут также, что город атаковали шесть "Искандеров": три кассетных и три фугасных.

Большие повреждения в Черкасской области. Власти заявляют о повреждении объекта инфраструктуры, а также технологического колледжа в Смеле. Судя по видео из пабликов, здание колледжа подверглось сильным разрушениям.

Кроме того был прилёт по предприятию в Запорожье, где загорелся один из цехов.

Также была потеря в небе - в ходе отражения атаки разбился очередной украинский F-16. Сообщается, что это произошло в ходе работы по одной из целей.

Напомним, что это уже третий потерянный F-16, начиная с апреля. Военные паблики в качестве основной версии рассматривают дружественный огонь - поражение от собственной системы ПВО, которая одновременно пыталась сбивать те же цели. Однако официально это не подтверждено, ведётся следствие.