В результате ночного обстрела в городе Смела Черкасской области пострадали шесть человек, среди них один ребенок.

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Тарубец.

Повреждены три девятиэтажных дома, несколько единиц автотранспорта, а также серьезно разрушен местный колледж Национального университета пищевых технологий.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, врачи работают в усиленном режиме.

Война в Украине идет 1222-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по территории Украины с применением 60 ракет и 477 беспилотников. Силами ПВО были сбиты 38 ракет и 436 дронов. Повреждены объекты инфраструктуры, предприятия, жилые дома и учебные заведения. Отбивая атаку РФ разбился украинский истребитель F-16, пилот погиб.

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