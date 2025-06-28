С усилением российских ударов по Киеву растет поток беженцев из столицы Украины.

Об этом пишет немецкое издание N-TV.

В июне российские атаки по столице Украины стали не только чаще, но и разрушительнее: по словам главы Киевской военной администрации Тимура Ткаченко, только за один месяц по городу выпустили 285 дронов и 65 ракет. Для сравнения – в январе было зафиксировано лишь 35 дронов и одна баллистическая ракета.

С начала июня в Киеве погибли 42 человека, включая 11-летнюю девочку, 234 получили ранения. Удары наносятся в два этапа: россияне сначала запускают беспилотники затем после короткой паузы летят ракеты. В виду роста жертв среди мирного населения многие киевляне вновь задумываются о переезде.

"Раньше казалось, что Киев – самый защищённый. Сейчас становится ясно, что, может, лучше уехать в небольшой город", – говорит 25-летний Иван Рябоконь.

Вернулись в Киев и теперь снова думают об отъезде и те, кто ранее уже пережил эвакуацию.

"Прошлым летом я решила вернуться, ведь моя страна здесь. А теперь сомневаюсь, правильно ли поступила", – говорит Валентина Осядач, стоя с четырёхлетней дочерью у разбитого дома их подруг. Ночами они спят на подземной парковке – с туристическим снаряжением и в полной тревоге.

В последние недели власти фиксируют отток гражданского населения из Киева, особенно семей с детьми. Причина – не только масштаб разрушений, но и эмоциональное истощение.

"Мы не волшебники, но люди ждут от нас чуда. Это очень тяжело", – говорит психолог службы спасения Любовь Кирнос, которая после одного из ударов оказала помощь 120 пострадавшим.

Напомним, Евросоюз продлил приём беженцев из Украины до марта 2027 года.

Война в Украине продолжается 1221-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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