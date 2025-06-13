Совет Европейского союза поддержал продление программы приема беженцев из Украины до 4 марта 2027 года. Решение поддержано единогласно.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Сегодня Совет выразил единодушную поддержку предложению продлить временную защиту для более чем 4 млн украинцев, которые бегут от российской агрессии, до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении.

При этом Польша инициировала "обсуждение стратегии постепенного прекращения временной защиты после достижения справедливого мира".

"В ближайшем будущем мы будем работать над общими решениями в этой области на уровне всего ЕС, в том числе в контексте возвращения в Украину", - заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

Начиная с марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более 4 млн беженцев из Украины на основе Директивы о временной защите. Совсем недавно временная защита должна была действовать до 4 марта 2026 года, однако теперь ее продлят до 4 марта 2027 года.

Напомним, в Европейском союзе появится спецпредставитель по украинским беженцам.