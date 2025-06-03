Если беженцы не вернутся после войны, в Украине будет работать "не украинская, не славянская нация".

Об этом заявил народный депутат из "Батькивщины" Михаил Цымбалюк в эфире политического Ютуб-канала "Суперпозиция".

По его словам, в Украине уже возникли большие проблемы с демографией и нехваткой рабочих рук.

"У нас уже сумасшедший провал в демографии. У нас уже есть проблема, когда в центрах занятости в несколько раз больше предложений, чем желающих работать. И мы или просим возвращаться украинцев, или после окончания войны у нас будет не украинская, не славянская нация работать. Чтобы люди вернулись, им нужно предложить хотя бы равнозначную оплату труда, которая была там. И это второй вопрос. Первый — это безопасность и социальный пакет, который они уже почувствовали. То, какими должны быть социальная поддержка, детсады, школы, больницы и жилье. Если нет - приедут из Средней Азии, приедут другие и будут работать за меньшую зарплату. Для нации, для будущего народа это проблема", - заявил Цымбалюк.

Он напомнил о религиозных проблемах во Франции, где очень много мигрантов.

В январе стало известно, что закарпатский производитель мебели "Ламелла" решил завезти сотрудников из Бангладеш, потому что местных жителей пугает угроза мобилизации и они боятся ходить на работу.

А глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что Украине нужно будет завозить по 400 тысяч трудовых мигрантов в год, чтобы сбалансировать рынок.