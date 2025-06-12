В Европейском союзе появится спецпредставитель по украинским беженцам, сообщает Politico. И первой в это кресло сядет Илва Йоханссон из Швеции.

Роль специального представителя будет заключаться в "ужесточении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки" их в Евросоюзе, пишет Politico.

Илва Йоханссон (13 февраля 1964 года) - шведский политик, занимавшая пост европейского комиссара по внутренним делам и европейского комиссара Швеции в Комиссии фон дер Ляйен с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2024 года.

Её биография очень пестрая и насыщенная. Йоханссон была министром школ с 1994 по 1998 год, министром здравоохранения и ухода за пожилыми людьми с 2004 по 2006 год и министром занятости с 2014 по 2019 год в правительстве Швеции. Она была членом парламента, представляющим муниципалитет Стокгольма, с 1988 по 1991 год от Левой партии - коммунистов и с 2006 по 2019 год от социал-демократов, где она находится в левом крыле.

С 1992 по 1994 год Йоханссон работала учителем, пока премьер-министр Ингвар Карлссон не назначил ее министром школ в своем правительстве. В 1998 году она и тогдашний министр финансов Эрик Осбринк объявили о своем желании "публично подтвердить, что мы влюблены" и о своем намерении расстаться со своими партнерами. У неё уже были двое детей от бывшего мужа Бо Хаммара и она родила сына от Эрика Осбринка.

В 2004 году премьер-министр Йоран Перссон назначил Йоханссон в правительство на новую должность министра здравоохранения и ухода за пожилыми людьми, сменив Ларса Энгквиста.

С 2014 года Йоханссон занимала пост министра занятости в правительстве премьер-министра Стефана Лёвена. Во время своего пребывания в должности она работала над ужесточением законов о трудовой миграции, пытаясь таким образом снизить уровень безработицы в Швеции,

В начале марта 2020 года Йоханссон была назначена президентом Урсулой фон дер Ляйен для работы в специальной целевой группе по координации мер реагирования Европейского союза на пандемию COVID-19.

В ходе дебатов ЕС в сентябре 2020 года по новому миграционному пакту она сказала, что "у нас много мигрантов в Европейский союз, и нам это нужно" из-за старения Европы, а также отметила, что "те, кто не имеет права остаться, должны уехать; не все, кто имеет право подать заявление на получение убежища, имеют право остаться в Европейском союзе".

В мае 2022 года Йоханссон угодила в скандал, когда предложила "Положение о сексуальном насилии над детьми" ЕС, вводящее обязанность для компаний контролировать все личные сообщения в чате, включая фотографии, на предмет возможных намеков на насилие над детьми и сообщать о любых результатах властям. Предложенный законопроект подвергся широкой критике и был описан как введение массового наблюдения. Научная служба немецкого Бундестага оценила предложение Йоханссон и пришла к выводу, что оно незаконно из-за необходимости тотального наблюдения за личным общением, невозможности различить законное и незаконное общение и пагубного воздействия на общение детей и между ними.

Она неоднократно посещала Украину. Известен её визит в лагерь беженцев на границе с Румынией. В 2022 году была награждена орденом Украины "За заслуги" ІІ степени.

Илва также почетный член шведского футбольного клуба "Хаммарбю" IF.

Ранее стало известно, что Польша заработала на украинских беженцах в восемь раз больше, чем предоставила помощи.

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