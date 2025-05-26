Брюссель размышляет об отмене директивы о временной защите, по которой в Европе живут украинские беженцы.

Об этом сообщает Euractiv.

Как пишет Euractiv, ЕС инициировал директиву в марте 2022 года, и это было временное решение о защите людей, спасающихся от войны. Первоначально предполагалось, что документ продлят лишь дважды, а срок защиты истечет в марте 2025 года. Но Еврокомиссия продлила его до марта 2026 года.

Теперь за закрытыми дверями все настойчивее обсуждают "стратегии выхода", поэтапную отмену защиты, пишет издание.

Государства - члены ЕС могут поднять вопрос отмены 12–13 июня на заседании Совета по внутренним делам юстиции. Большинство стран поддерживают продление защиты, но эксперты предупреждают, что для этого осталось мало правовых возможностей.

"Если мы не найдем возможности выйти из защиты, мы рискуем перегрузить национальные системы предоставления убежищ, а именно это директива и должна была предотвратить", - сказал один из экспертов.

ЕС теперь должен разработать стратегию перехода от временной защиты как для тех, кто хочет остаться, так и для тех, кто намерен вернуться в Украину, считает он. Одним из сценариев может быть сужение сферы защиты, например, отказ вновь прибывшим в получении льгот. Еще одной альтернативой может стать создание нового правового инструмента, но это маловероятно.

В апреле СМИ писали, что европейские страны взвешивают будущий статус украинских граждан, в случае прекращения боевых действий между Москвой и Киевом.

У властей Евросоюза нет четкого плана, что делать после завершения войны с Директивой о временной защите, благодаря которой 4,3 миллиона украинцев заехали в ЕС.