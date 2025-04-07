Европейские страны взвешивают будущий статус украинских граждан, в случае прекращения боевых действий между Москвой и Киевом.

Об этом пишет журнал Еconomist.



Сохранится ли директива ЕС о статусе украинских беженцев в случае прекращения огня, будет обсуждаться на уровне министров внутренних дел ЕС, заявил представитель Министерства внутренных дел Германии Максимилиан Каль.

По его словам, первоочерёдным условием для возвращения беженцев в Украину станет отсутствие угрозы для жизни и здоровья людей.



"Статус беженцев из Украины остаётся в силе. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер всегда чётко говорила, что мы будем предоставлять защиту бежавшим из Украины столько, сколько будет продолжаться эта ужасная агрессивная война", – добавил Каль.

Ранее сообщалось, что миллионы украинских беженцев в ЕС могут потерять свой правовой статус.

Напомним, В Германии пересмотрят базовое пособие по безработице, которые получают украинские беженцы - СМИ.