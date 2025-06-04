Европейский Союз готовится продлить программу приема украинских беженцев до марта 2027 года, но уже сегодня начнет разрабатывать и план их возвращения.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, в Еврокомиссии хотят создать механизм постепенного возвращения граждан Украины домой после прекращения боевых действий.

Politico напомнило, что разрешение на пребывание и работу украинцев в ЕС "изначально было ограничено по времени, но ее неоднократно продлевали, и теперь Брюссель начинает работать над тем, что будет дальше".

Источники уверены, что после марта 2027 года страны ЕС должны помочь украинцам перейти к другому правовому статусу. Будет рекомендовано предоставить льготы для людей, которые болеют, беременны или имеют детей школьного возраста.

"Украина больше всего нуждается в своих гражданах", - заявил комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

Он также заявил о намерении "помочь украинцам принять обоснованное решение о своем будущем — вернуться домой или пока продолжать поддерживать Украину отсюда".

Напомним, посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов уже говорил, что ЕС может продлить временную защиту для граждан Украины до марта 2027 года.

При этом на днях народный депутат из "Батькивщины" Михаил Цымбалюк заявил, что если беженцы не вернутся после войны, в Украине будут работать приезжие из Азии.