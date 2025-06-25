Швейцария будет принимать украинских беженцев по "норвежской" модели - только из тех регионов, где идет война.

Об этом сообщает телерадиокомпания SRF.

Федеральный совет страны в ближайшее время примет решение по ограничению приема беженцев из Украины. Еще в декабре это рекомендовал сделать парламент.

"Защиту получат только люди, которые в последний раз проживали на полностью или частично оккупированных Россией территориях или в регионах с "более или менее интенсивными" боевыми действиями", - говорится в статье.

Заявляется, что Швейцария примет норвежскую классификацию, по которой безопасными считаются запад и районы в центре Украины (на карте). Киев входит в число опасных зон - как и Одесса, Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Харьков, Чернигов и Сумы.

"Изменения могут быть только в окрестностях города Киева. Норвегия классифицирует только территорию города как небезопасную, в то время как Швейцария может охарактеризовать более обширную территорию как небезопасную", - пишет издание.

Сейчас из "безопасных" районов в Швейцарию прибывает примерно треть беженцев.

Напомним, ранее Швейцарская народная партия (ШНП) внесла в Национальный совет предложение ужесточить предоставление статуса защиты S для украинских беженцев, аргументируя это тем, что ситуация на значительной части территории Украины стабилизировалась и там нет боевых действий.

Также мы писали, что в прошлом году в Венгрии начали выселять из приютов украинских беженцев, прибывших не из прифронтовых областей.