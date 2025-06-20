Швейцарская народная партия (ШНП) внесла в Национальный совет предложение ужесточить предоставление статуса защиты S для украинских беженцев, аргументируя это тем, что ситуация на значительной части территории Украины стабилизировалась и там нет боевых действий.

Об этом сообщает издание NZZ.

"Предоставление статуса S должно быть ограничено украинцами, которые действительно нуждаются в защите. Кроме того, парламентская группа ШНП выступает против любой новой многомиллиардной помощи Украине", - говорится в заявлении крупнейшей в стране политсилы.

В партии напомнили, что с 2022 года Швейцария предоставила временную защиту 65 тысячам украинцев, которые сейчас пользуются статусом S. Расходы на них составили около 3 млрд франков (3,36 млрд долларов).

В ШНП считают, что временной защитой должны пользоваться только люди, прибывших из регионов, которые Украина не контролирует, а также из мест, где "идут более или менее интенсивные боевые действия".

"Украина в 15 раз больше Швейцарии. Обширные регионы не затронуты боевыми действиями, и прием беженцев из них не оправдан. Доказательством является то, что люди, получившие защитный статус S, регулярно посещают эти регионы из Швейцарии", - отметили в ШНП.

В минувшем году в Венгрии начали выселять из приютов украинских беженцев, прибывших не из прифронтовых областей.

А в Эстонии украинских беженцев лишили льготного проезда на поездах государственной железнодорожной компании Elron.