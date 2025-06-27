С 1 июля в федеральной земле Бургенланд в Австрии вступает в силу принятый в декабре закон, который вводит обязательные общественно полезные работы для беженцев, проживающих в приютах.

Об этом сообщают австрийские СМИ.

Беженцы должны будут выполнять задачи в муниципалитетах, земле или земельной холдинговой компании. В частности, беженцев обяжут ухаживать за парками, помогать в домах престарелых или заниматься уборкой и доставкой, обслуживать культурные или спортивные мероприятия. За час работы они смогут получать 1,6 евро - выходит 256 евро за месяц работы по 40 часов в неделю.

Дважды отказавшиеся от работ без уважительной причины потеряют право на основные социальные пособия и начнут получать только самую базовую помощь: вместо квартиры им предоставят лишь спальное место, отменят суточные и медицинскую страховку. Но питание и базовая медицинская помощь по-прежнему будут предоставлять.

Отметим, что в Бургенланде по состоянию на начало года были официально зарегистрированы около 2000 украинских беженцев. Власти региона ожидают, что под программу обязательных работ попадут около 130 человек трудоспособного возраста. Власти считают, что они вынужденно будут вступать в контакт с местными жителями, что поможет им выучить немецкий язык, сломать барьеры и в конечном итоге способствовать интеграции.

Ранее мы писали, что Великобритания начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, обосновывая это тем, что в Украине не везде война и можно переехать в безопасные регионы.

Незадолго до этого Швейцария решила принимать украинских беженцев только из тех регионов, где идет война.