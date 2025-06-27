Великобритания начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, обосновывая это тем, что в Украине не везде война и можно переехать в безопасные регионы.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на юридическую фирму, которая помогает украинцам обжаловать такие решения, и самих просителей убежища.

"Эта оценка противоречит реалиям жизни в Украине. Я думаю, любой разумный человек поймет, что Украина остается в состоянии жестокой войны, и в последние месяцы атаки усилились. Наши клиенты, несомненно, столкнутся с серьезными рисками, включая бомбардировки, призыв в армию, разлучение семей и психологические травмы войны, если они вернутся в Украину сегодня", - говорит адвокат юридической фирмы Sterling Law Галина Семчак.

В эту фирму еженедельно обращаются украинцы, в том числе женщины и дети, чьи заявления были отклонены. Апелляции рассматриваются по несколько месяцев, а в это время украинцы остаются в подвешенном состоянии, находясь на программе временной визы, которая позволяет находиться в Британии до 18 месяцев.

Напомним, что недавно Швейцария решила принимать украинских беженцев по "норвежской" модели - только из тех регионов, где идет война. А из Нидерландов недавно решили депортировать почти 2000 украинских беженцев.