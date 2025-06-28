В результате ночного удара по Одессе погибли учительница Михайловского лицея Екатерина Борсинская и ее муж Валентин.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Как стало известно, тела супругов достали из-под завалов разрушенного многоэтажного дома.

"Разделяем эту утрату вместе с образовательной семьей нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям", - написал он.

По данным ОВА, в результате сегодняшнего обстрела Одессы со стороны РФ пострадали 14 человек, двое погибли. В то же время в прокуратуре сообщили о 17 пострадавших.

В больницах остаются шесть пострадавших, из них трое — в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети.

Ранее мы сообщали о гибели супружеской пары в результате попадания БпЛА в многоэтажку.

Война в Украине идет 1221-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ захватила Новоселку и Запорожье, что у границы с Днепропетровской областью. В публичную плоскость вышли напряженные отношения между выросшими из "Азова" одноименным полком и Третьей штурмовой бригадой, возглавляемой Андреем Билецким. На состоявшемся саммите ЕС не удалось принять совместное заявление в поддержку Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.