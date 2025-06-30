Винницкий ТЦК прислал мобилизационное извещение солдату Константину Панкову, погибшему в ходе несения службы.

Об этом говорится в сообщении областного центра комплектования ВСУ, опубликвоанном в соцсети Фейсбук.

Там объяснили, что инцидент произошёл из-за технического сбоя в системе "Обериг", что автоматически формирует повестки: из-за ошибки не произошла сверка с обновлёнными списками погибших военных.

Ранее повестки из ТЦК пришли умершему главреду "Футбола".

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Накануне украинские СМИ писали, что войска РФ приблизились к Сумам на расстояние досягаемости ствольной артиллерии. В частности, неприятель нанёс артиллерийский удар по селу Песчаное, которое находится менее чем в километре от черты города. В Силах обороны юга Украины сообщили, что на запорожском направлении противник пытается развернуть плацдарм в районе Каменского.

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