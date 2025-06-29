Российские войска начали доставать ствольной артиллерией до окраин Сум.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание напоминает, что 22–23 июня армия РФ нанесла артиллерийский удар по селу Песчаное, которое находится менее чем в километре от границы Сум.

По предварительным данным, для обстрела мог быть использован 152-мм активно-реактивный снаряд, выпущенный из орудия "Гиацинт-Б" или самоходной установки "Гиацинт-С". Дальность полета таких боеприпасов достигает 33–40 км.

Анализируя координаты точки прилета, источник отмечает, что стрельба велась с территории России, а именно - с севера, из района села Кульбаки, либо с востока - со стороны Гуево и Горналя.

Ранее сообщалось, что армия РФ подошла к Сумам на дистанцию ударов FPV-дронами на оптоволокне.

При этом президент РФ Владимир Путин уже допускал захват Сум российской армией.

Война в Украине идет 1222-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по территории Украины с применением 60 ракет и 477 беспилотников. Силами ПВО были сбиты 38 ракет и 436 дронов. Повреждены объекты инфраструктуры, предприятия, жилые дома и учебные заведения. Отбивая атаку РФ разбился украинский истребитель F-16, пилот погиб.

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