В Тернопольском ТЦК заявили, что мобилизуют священников Украинской православной церкви (УПЦ), потому что государство не предоставило им бронь.

Об этом сообщили сотрудники ТЦК в комментарии украинским изданиям.

Комментируя мобилизацию двух священников в Тернопольской области, в ТЦК объяснили, что "во время проверки документов у священников удалось установить, что они не пользовались правом на отсрочку, не были забронированы, а следовательно – подлежат мобилизации на общих основаниях".

"Законодательство не содержит абсолютных исключений по категориям лиц, которые не могут быть мобилизованы во время действия военного положения. Определяющим является наличие законных оснований для отсрочки или увольнения", – заявили в ТЦК.

Напомним, ранее стало известно, что власти утвердили перечень 7736 религиозных организаций, которым предоставили бронь, включив туда мелкие секты, но не включив УПЦ.

Между тем подобные случаи мобилизации происходят в последнее время все чаще. Так, 11 июня в Кременце Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита архимандрита Пафнутия.