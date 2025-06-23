В Тернопольской области сотрудники ТЦК и Национальной полиции задержали протоирея Иоанна Коваля по дороге на воскресное богослужение.

Об этом вчера сообщил в Фейсбуке диакон Почаевского Свято-Духовского скита Вадим Домбровский.

"Утром 22 июня по дороге на богослужение в г. Шумск Тернопольской области ТЦК совместно с полицией был задержан священник Тернопольской епархии УПЦ протоиерей Иоанн Коваль, который добирался для совершения уставных богослужений на приходах Успения богородицы. Это все произошло около 07:00, уже около 09:00 священник перестал выходить на связь, а с 15:00 мобильный телефон находится вне зоны действия сети, что дает нам предположение считать священника похищенным. Прихожан возле местного ТЦК никто не стал слушать, никто никакой информации ни родным, ни прихожанам о местонахождении священнослужителя не предоставляет. По последней имеющейся информации, священнослужитель УПЦ был доставлен в Шумское отделение ТЦК, рядом с которым находится его автомобиль", - говорится в сообщении.

По данным сына задержанного, мужчину уже доставили на полигон в Ровно.

Сегодня Домбровский написал о мобилизации еще одного священника Тернопольской епархии. Диакон репостнул сообщение дочери клирика Ирины Приймак о том что в ТЦК удерживают протоиеря Георгия Приймака, настоятеля храма Святой Троицы в пгт Вишневец.

Подобные случаи происходят в последнее время все чаще. Так, 11 июня в Кременце Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита архимандрита Пафнутия.

Напомним, что многим приходам УПЦ не дали права бронировать своих священнослужителей, в отличие от "Посольства Божьего" Сандея Анделаджи и "Церкви Возрождение" Владимира Мунтяна.