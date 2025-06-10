В Украине утвердили перечень 7 736 религиозных организаций, которые смогут бронировать всех своих священнослужителей от мобилизации.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

В список не вошли тысячи приходов Украинской православной церкви, зато в нем есть "Посольство Божье" Сандея Анделаджи и "Церковь Возрождение" Владимира Мунтяна.

Список утвердила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Она сообщает, что в перечень не вошли религиозные организации, которые:

были зарегистрированы после 26 декабря 2024 года;

имеют местонахождение на оккупированной территории;

не прошли религиоведческую экспертизу 2019 года;

не внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;

не представили финансовый отчет.

Диакон УПЦ Андрей Глущенко рассказал, что право на бронь не получили подавляющее большинство юрлиц УПЦ: приходы, монастыри, епархии и т.д.

"Многие тысячи приходов УПЦ, в отличие от всех остальных религиозных объединений (ПЦУ, УГКЦ, РКЦ, баптистов, иеговистов, мусульман, иудеев, кришнаитов, даже неоязычников) отныне прямо лишены государством права забронировать своих руководителей (священников) от мобилизации. Для чего это делается, догадаться несложно. Основная цель данного откровенно дискриминационного списка - заставить как можно больше священников УПЦ перейти в ПЦУ (причем вместе с общинами), шантажируя отправить их на фронт в случае несогласия", - пишет Глущенко.

В декабре мы сообщали, что Кабинет министров разрешил бронировать от мобилизации священнослужителей без ограничений по количеству и требований к зарплате.

А в марте в Украине утвердили критерии определения религиозной организации как критически важной для экономики, а также перечень должностей военнообязанных священнослужителей, подлежащих бронированию от мобилизации.