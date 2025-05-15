Сдать тестя в ТЦК не является грехом.

Об этом заявил священник ПЦУ, волонтер и блогер из Тернопольской области Алексей Филюк в ответ на вопрос подписчика. Ролик с ответом появился в его соцсетях.

"Ну если уж сильно вредный и не имеет противопоказаний по здоровью, крепкий, здоровый, а делает убытки дома, пьянствует, мучает тещу, мучает детей, то не будет грехом сдать его в ТЦК. Я так считаю. Если нет маленьких детей под опекой, не инвалид, то можно… Если делает дома вред, то пусть лучше сделает пользу. Поэтому, тести, не обижайтесь на меня: спросил меня человек, обязан ответить. Все равно Украину нужно же защищать. Если очень вредный человек, нужно его как-то вразумить. В тюрьму сажать не надо, в подвал не надо, в ТЦК, чтобы служил, – нормально", – сказал он.

Ранее священник ПЦУ и капеллан в батальоне "Реванш" Ярослав Ясенец предложил сотрудникам ТЦК молиться Иоанну Воину, чтобы тот помогал ловить уклонистов.

Также мы сообщали, что президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк сдал в ТЦК игрока, отказавшегося продлевать контракт.