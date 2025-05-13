Сотрудники ТЦК и СП Украины в год получают до 2 миллиардов евро взяток от военнообязанных.

Такую статистику привел народный депутат из партии "Слуга народа" Дмитрий Микиша во время интервью Ютуб-каналу "Инсайдер".

"Эксперты оценивают от 0,8 до 2,1 миллиарда евро ежегодно теневого оборота именно в ТЦК. Вдумайтесь в эти цифры... Это не попасть, совсем списаться, попасть чуть позже, чтобы на тебя закрыли глаза на какое-то время, твоё дело переложили с верхней папочки вниз, обновить данные, чтобы это произошло быстрее, они называют определённую сумму", - сообщил Микиша.

По его словам, что касается обновления данных, то оно тоже становится источником коррупционных доходов: в некоторых ТЦК это можно сделать быстро, а в некоторых сотрудники делают все. чтобы люди не могли обновить данные и платили взятки за скорость.

Ранее украинский предприниматель называл расценки на коррупционные услуги ТЦК. Например, в Днепре "уйти в лес" от военкомов стоит три тысячи долларов, а в Одессе в разы дороже.

А политтехнолог Сергей Гайдай рассказывал, что на западе Украины сотрудники ТЦК и СП проверяют военнообязанных не по реестру, а по спискам заплативших взятку.