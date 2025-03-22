В приложении для военнообязанных украинцев "Резерв+" начали появляться "звездочки".

Как говорит владелец группы компаний "Прайм" (торговля топливом) Дмитрий Леушкин, это своего рода повестка (хотя их через "Резерв" власти обещали не рассылать).



У некоторых военнообязанных в учетной записи неожиданно появляется красная полоса со специфичным значком с просьбой обновить данные. При обновлении сразу же выскакивает сообщение с красной полосой, что есть нарушение правил воинского учета.





"Это фактически билет в один конец. На этом этапе отключается возможность бронировать сотрудника, и он попадает в "квест", как вообще добраться до своего военкомата. На ближайшем блок-посте его могут отправить на ВВК прямо по месту остановки", - говорит Леушкин.



По его словам, в такую ситуацию уже попадали сотрудники его компании, водители бензовозов, которых снимают прямо с рейсов.



"Это низко. Ну пришлите повестку, направление на ВВК, но не так, что обновил приложение и "приехал" на ближайшем блок-посте", - говорит Леушкин.

Он шутит, что водителям приходится добираться до "своего" военкомата едва ли не в "цистернах бензовозов".



То есть, даже если документы на бронирование сотрудника уже поданы, "звездочка" в "Резерв+" фактически ставит на всем крест, и брони такой человек уже не получит. Более того, на ближайшем блок-посте ему тут же могут выписать повестку и отправить на ВВК.



О такой проблеме сообщает и занимающийся перевозками бизнесмен Игорь Новоточинов. По его словам, они несколько дней не могли "вызволить" из Одессы своего водителя.

"Местные требуют или пройти ВВК, хотя у него все медицинские документы дома, или 10 тысяч долларов за выход, но без гарантий, что не остановит следующий патруль. Неприкрытое обдиралово со всех сторон", - возмущается Новоточинов.



Леушкин говорит, что он слышал о тарифе на "уйти в лес" в три тысячи долларов. Другие предприниматели уточняют, что такие "расценки" действительно действуют в Днепре, но вот в Одессе, получается, намного дороже.





Юристы, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что "звездочка" в "Резерв+" означает, что человеку уже высылали повестку, но он по ней не явился. Поэтому в систему внесли информацию о подаче в розыск.



Другое дело, что многие из тех, кому присвоили "звезду", по факту никаких повесток не получали и вообще ничего не знают об интересе к их персоне со стороны военных.



"Есть много случаев, когда "Укрпочта" не доставляла повесток, и военнообязанные про них ничего не знали. Но в "Обереге" автоматически фиксировалась неявка, поэтому и в "Резерве" появляются специальные значки", - говорит юрист.



Местные же ТЦК, по его словам, вовсю пользуются ситуацией, и требуют с людей деньги даже за возможность пройти ВВК не у них "за 10 минут", а по месту жительства, с медицинскими документами на руках.