Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк сдал в ТЦК игрока, отказавшегося продлевать контракт.

Об этом рассказал бывший футболист клуба Александр Козак в интервью "ТаТоТаке".

По его словам, главный тренер "Ингульца" Василий Кобин решил, что защитник Михаил Шершень больше не нужен клубу. Контракт игрока заканчивался, и ему предложили выбор: либо переход в команду U-19, либо продление соглашения на прежних условиях. Футболист отказался и попросил отпустить его.

После этого Кобин отправил Шершня к президенту клуба Александру Поворознюку. Однако тот уже был настроен против игрока.

"Они договорились, что Михаил уйдет, но президент сказал: "Те, кто плохо от нас уходит, отправляются в военкомат”", – рассказал Козак.

По его словам, вскоре за футболистом пришли двое военкомов, однако Шершню удалось сбежать – он сел в машину и уехал.

Напомним, в 2023 году Поворознюк был фигурантом ещё одного скандала по поводу выделения 33 млн грн из государственного бюджета на съемки комедийного сериала.