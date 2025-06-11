В Кременце Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита, архимандрита Пафнутия.

Об этом сообщает Союз православных журналистов.

Заявляется, что задержание произошло сразу после окончания судебного заседания, на котором рассматривается дело против монастыря.

Архимандрита увезли в территориальный центр комплектования Тернополя.

Отец Пафнутий является игуменом Свято-Духовского скита более 28 лет.

Ранее мы писали, что зимой военкомы пытались принудительно мобилизовать наместника монастыря УПЦ под Харьковом.

Перед этим мы рассказывали, что военкомы мобилизовали больного священника по дороге на богослужение в Свято-Троицкой церкви под Ровно.

Также публиковалось видео, как священнику во Львовской области с угрозами выписали повестку.

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