Президент Украины Владимир Зеленский поддержал Азербайджан в его конфликте с Россией.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале по итогу телефонного разговора с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

"Выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике. Выразил наши соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории России братьев Сафаровых", – написал Зеленский.

Напомним, власти Азербайджана заявили, что в российском Екатеринбурге при задержании правоохранителями были избиты до смерти уроженцы Азербайджана, братья Гусейн и Зияддин Сафаровы.

Как мы писали, в Екатеринбурге ФСБ арестовала азербайджанцев, которых, по официальной версии, подозревают в серии убийств и покушений в период с 2001 по 2011 годы. Были задержаны почти 50 человек из азербайджанской диаспоры, двое из них погибли.

После этих событий в Баку полиция пришла в редакцию издания "Sputnik-Азербайджан" и задержала семь 7 человек, в том числе пятерых граждан Азербайджана и двух граждан РФ, назвав их агентами ФСБ под прикрытием.

О подоплеке и международных последствиях этого скандала мы писали в отдельном материале.