Между Москвой и Баку разгорается серьёзный скандал.

Он произошел после того, как в Екатеринбурге ФСБ арестовала азербайджанцев, которых, по официальной версии, подозревают в серии убийств и покушений в период с 2001 по 2011 годы. Были задержаны почти 50 человек из диаспоры, причем двое из них погибли. Их родственники заявляют о жестоких избиениях задержанных и издевательствах над ними. И говорят, что умершие погибли под пытками. Эта же версия является доминирующей и в Азербайджане. Более того, распространяется информация, что погибших не двое, а пятеро. Официально в РФ подтверждают гибель только двоих и говорят, что причины смерти устанавливаются.

По версии Следственного комитета РФ, в Екатеринбурге прошли мероприятия по "задержанию этнической банды", подозреваемой в организации убийств.

По предварительной информации, погибшие при задержании - Зияддин и Гусейн Сафаровы, представители влиятельной в среде азербайджанской диаспоры семьи.

МИД Азербайджана выразил России резкий протест, утверждая, что в ходе задержания двое азербайджанцев были убиты. Ведомство расценило действия российских силовиков как "насилие на этнической почве".

После этого Минкульт Азербайджана отменил все мероприятия, ранее запланированные в стране при участии российских учреждений. Под запрет попали концерты, спектакли, выставки и фестивали.

Также отменён визит в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

Напомним, в декабре после крушения азербайджанского самолета в РФ, который, по наиболее распространённой версии, был сбит российской ПВО, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с рядом резких обвинений против Москвы, а в Баку закрыли филиал "Россотрудничества".

Затем тема довольно быстро затихла, но сейчас, после арестов и гибели азербайджанцев на Урале, началось новое обострение.

При этом его причины принципиально отличаются от того, что было в декабре.

Тогда, очевидно, азербайджанский самолёт был сбит российской ПВО случайно - отражая атаку украинских беспилотников на Грозный.

Сейчас же действия российских силовиков носят демонстративный характер.

Во-первых, повод для этих действий (убийство, совершенное в 2001 году) - явно формальный для облавы такого масштаба.

Во-вторых, силовики действовали с демонстративной жестокостью. При этом, судя по всему, это не была инициатива "на местах", так как с момента смерти двух азербайджанце нет даже обтекаемых обещаний российских властей "провести проверку законности действий сотрудников правоохранительных органов". И вообще нет практически никакой официальной реакции Москвы на обвинения в убийстве. Также за силовиков вступилась подконтрольная Кремлю сетка телеграм-каналов, обрушившаяся с резкой критикой на Баку.

То есть происходящее напоминает не эксцесс исполнителя, а показательные действия российских властей.

Какие могут быть их мотивы и цели?

Прежде всего, стоит отметить два факта.

Первый - Азербайджан, хотя внешне и не ведет откровенно враждебную по отношению к РФ политику, однако в последнее время, очевидно, от нее дистанцируется, время от времени жестко высказываясь в адрес Москвы. Что наиболее ярко выразилось после сбития самолёта. Очевидно, что Кремлю это вряд ли нравится.

Второй - в России азербайджанцы занимают очень серьёзные позиции в бизнесе, а также в криминальной иерархии.

Если сложить эти два факта вместе, то можно предположить, что Москва пытается использовать наличие богатой азербайджанской диаспоры в РФ как рычаг давления на Баку, с целью корректировки позиции азербайджанских властей, ставя их перед выбором: или меняйте курс, или крупнейшие бизнесмены-азербайджанцы в РФ будут "раскулачены", а их собственность уйдёт другим. Это также и сигнал представителям азербайджанской диаспоры внутри РФ, чтобы влияли в определенном направлении на Баку.

При этом для инициаторов "показательного выступления" против азербайджанцев на Урале любая реакция Баку будет в плюс. Даже если Алиев займёт в ответ жесткую позицию, это будет использовано для того, чтобы отобрать у бизнесменов-азербайджанцев их активы в РФ на многие миллиарды долларов. Тут стоит сказать, что в России после 2022 года возник целый класс бенефициаров процесса перераспределения активов представителей "недружественных стран", которые были в РФ заблокированы после начала полномасштабной войны в Украине. Это связанные с Кремлем и силовиками российские бизнесмены. Поэтому для них очевидна выгода от того, что в число "недружественных" стран будет записан и Азербайджан, а активы азербайджанцев будут тем или иным образом "отжаты".

Правда, тут вопрос в том, что в ответ может (если захочет) предпринять Баку. Причем не в каком-либо символическом плане (типа демонстративного выхода из СНГ), а в плане нанесения РФ реального ущерба.

Азербайджан является важным партнером РФ по логистическим маршрутам. Правда, здесь зависимость и выгода обоюдная и неизвестно, кто от разрыва проектов потеряет больше (по трубе Баку-Новороссийск, например, в этом году планируется прокачать на экспорт 2,5 млн тонн азербайджанской нефти).

Азербайджан может попытаться раскачать ситуацию в приграничном Дагестане. Но неизвестно, есть ли у него такие возможности.

Своими рычагами влияния на РФ обладает ближайший партнер Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция играет большую роль в обходе россиянами санкций, является важным для России партнером по закупкам и транзиту энергоносителей. Но тут, опять же, выгода взаимная. Правда, Эрдоган, фактически контролируя новое правительство Сирии, может создать проблемы для российских баз, которые ещё остаются в этой стране.

Так или иначе, но, судя по всему, мы наблюдаем начало разворота политики РФ в отношении Азербайджана, которая выражается в попытке побудить Баку откорректировать свой курс (как минимум в плане прекращения публичной критики со стороны Баку в адрес России, но, возможно, и не только). И в ближайшее время мы увидим какая будет реакция на это президента Алиева. Если накал страстей спадет - значит Баку и Москва смогли на неких условиях договориться. Если скандал будет раскручиваться и дальше, то это означает, что две страны могут перейти к открытой конфронтации. На данном этапе вряд ли речь идет о конфронтации военной, но разрыв связей может произойти по очень широкому спектру, полностью изменив характер российско-азербайджанских отношений.