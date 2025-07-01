В российском Екатеринбурге при задержании правоохранителями были избиты до смерти уроженцы Азербайджана, братья Гусейн и Зияддин Сафаровы.

Об этом заявил глава объединения судебно-медицинской экспертизы Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов, его слова передает APA.

Гасанов сообщил, что заключение бакинской экспертизы не совпадает с выводами российской стороны, утверждавшей, что братья Сафаровы умерли вследствие сердечных приступов.

"Во время повторного осмотра мы обнаружили на теле Зияддина множественные переломы, полученные в результате побоев. Выявлены кровоизлияния в белковую оболочку обоих глаз, кровотечения в верхних и нижних веках правого глаза, синяки на груди, асимметричные при пальпации грудной клетки, синяки на правой боковой поверхности живота. Эти травмы привели к смерти. Изменения, которые мы обнаружили при внутреннем обследовании, ничем не отличаются от вышеуказанных. Кровоизлияния в головной мозг, деформация грудной клетки, множественные смещенные переломы ребер, кровоизлияния в мягкие ткани задней стенки брюшной полости, в паранефральные области, кровоизлияния в мягкие ткани стали причиной смерти. Причиной смерти стал тяжелый посттравматический шок с многочисленными указанными травмами. Это результаты внешнего и внутреннего обследования тел обоих погибших", - привел подробности экспертизы Гасанов.

По его словам все внутренние органы Гусейна были удалены во время вскрытия в России, "что может указывать на попытку скрыть истинную причину смерти".

Напомним, в Екатеринбурге ФСБ арестовала азербайджанцев, которых, по официальной версии, подозревают в серии убийств и покушений в период с 2001 по 2011 годы. Были задержаны почти 50 человек из азербайджанской диаспоры, двое из них погибли.

После этих событий в Баку полиция пришла в редакцию издания "Sputnik-Азербайджан" и задержала семь 7 человек, в том числе пятерых граждан Азербайджана и двух граждан РФ, назвав их агентами ФСБ под прикрытием.

О подоплеке и международных последствиях этого скандала мы писали в отдельном материале.