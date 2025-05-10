Конфликт между двумя ядерными странами - Индией и Пакистаном - постепенно перерастает в полномасштабную войну.

Индия запустила ракеты класса "воздух-земля" по трём авиабазам Пакистана. По данным индийских СМИ, в число авиабаз, подвергшихся ударам, входят Нур-Хан в Равалпинди, Мюрид в Чаквале и Рафики в Шоркоте.

Индия заявляет, что таким образом ответила на атаку пакистанских беспилотников и обстрелы 26 индийских районов вдоль линии контроля и на международной границе между двумя странами, которые были зафиксированы вечером 9 мая

В ответ Пакистан начал операцию "Прочное строение", нанеся удары, как сообщают пакистанские СМИ, по множеству целей по всей Индии, включая столицу страны Нью-Дели и склад сверхзвуковых ракет "БраМос" в Беасе в Пенджабе, а также ряд индийских военных баз.

Перед этим Пакистан также закрыл своё воздушное пространство.

Кроме того, как сообщают СМИ, Пакистан провел кибератаку против Индии, выведя из строя часть электросетей (часть источников сообщает о том, что выведено из строят 70% сетей).

Некоторые источники утверждают, что в воздушном пространстве Индии происходит воздушный бой с участием более 70 самолётов с обеих сторон.

СМИ сообщают, что премьер-министр Пакистана Шэхбаз Шариф созывает срочное заседание Национального командования страны, ответственного за ядерное оружие.

Армия Индии заявила, что Пакистан перебрасывает войска к границе, это "указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации".

Также, по заявлению индийской стороны, противник с применением беспилотников, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей атаковал гражданские объекты Индии.

В частности - храм Шамбху и жилые районы в Джамме.

Пакистан же заявляет, что его действия были необходимы ради "защиты суверенитета страны и ее угнетенных граждан" и называет происходящее "эффективным ответом на индийскую агрессию".

Власти страны заявили, что армия Пакистана уничтожила один из командных центров индийского воинского формирования.

Напомним, вчера министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что у страны нет иного выбора, кроме как вступить в полномасштабную войну с Индией из-за "агрессивных действий" со стороны Нью-Дели.

Ранее Индия объявила всеобщую мобилизацию резервистов, приведя столицу в боевую готовность.