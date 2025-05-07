Вчера Индия заявила об "Операции Синдур" и нанесла ракетные удары по девяти объектам Пакистана.

Утверждалось, что это была инфраструктура террористов, устроивших массовую бойню в регионе Кашмир. Заявляется, что по военным целям Пакистана ударов не наносилось.

Пакистан в свою очередь утверждает, что были поражены мирные цели, включая мечети, и погибли мирные жители. В ответ Пакистан заявил о сбитых индийских истребителях (из них три истребителя Rafale французского производства) и беспилотнике, чего Индия не подтверждает. В то же время есть информация о рухнувшем в Кашмире самолете неизвестной модели.

Обе стороны сообщают о жертвах среди гражданских. Пакистан утверждает, что с его стороны погибли 24 человека и 46 были ранены, Нью-Дели сообщает о трех погибших.

Премьер Пакистана уже заявил, что "страна имеет полное право ответить всей силой" на удары Индии. При этом министр обороны Пакистана вскоре заявил, что Исламабад готов свернуть боевые действия против Индии, если Нью-Дели отступит.

Госдепартамент США уже призвал Индию и Пакистан к деэскалации. Трамп назвал конфликт "позором" и призвал к его скорейшему завершению.

"Это позор. Мы только что об этом услышали. Думаю, люди знали, что случится нечто подобное, учитывая их прошлое. Они воюют очень давно - десятилетиями и даже веками, если задуматься. Надеюсь, это быстро закончится", - заявил Трамп.

Китай выразил сожаление по поводу военных действий и призвал избегать действий, которые могут привести к эскалации.

"Индия и Пакистан - соседи, которых нельзя передвинуть, и обе страны также являются соседями Китая", - заявил представитель МИД страны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "выразил глубокую обеспокоенность в связи с индийскими военными операциями через линию контроля и международную границу с Пакистаном".

При этом Турция поддержала Пакистан, а Израиль стал на сторону Индии.

Как Индия и Пакистан оказались на грани войны, мы анализировали в отдельном материале.