Индийская армия объявила о мобилизации резервистов на фоне обострения конфликта с Пакистаном.

Об этом сообщает крупнейшее местное информационное агентство Press Trust of India.

Издание сообщает, что правительство уполномочило командующего армией призвать "каждого офицера и каждое поставленное на военный учёт лицо" Территориальной армии для охраны объектов или поддержки регулярных войск.

При этом конфликт между Индией и Пакистаном обострился, сообщает издание арабского телеканала Al Jazeera.

По данным журналистов, после утреннего затишья поступает информация о выстрелах и мощных взрывах вдоль линии соприкосновения. Происходят массовые отключения электроэнергии в Джамму и Кашмире.

Во многих городах Индии и Пакистана вводятся меры безопасности. Столица Индии Нью-Дели находится в состоянии повышенной боевой готовности.

Ранее в CNN писали, что Пакистан впервые сбил французский истребитель ВС Индии.

В заметке говориться, что это первый случай потери такого самолёта во время боевых действий.

"Страна" также сообщала, что известно о ракетных ударах Индии по Пакистану и какая на них реакция в мире.