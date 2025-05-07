Пакистанские военные впервые уничтожили французский боевой самолёт Rafale, принадлежащий индийским войскам.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя французской разведки.

В заметке говориться, что это первый случай потери такого самолёта во время боевых действий.

При этом ранее Пакистан сообщал, что во время столкновений на границе силам ПВО удалось сбить пять индийских истребителей.

Дассо "Рафаль" (фр. Dassault Rafale, букв. "Шквал") - французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный французской компанией "Dassault Aviation". Совершил первый полёт в июле 1986 года. Принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 году (ВМС) и 2006 году (ВВС) соответственно.

Ранее "Страна" писала, что известно на о ракетных ударах Индии по Пакистану и какая на них реакция в мире.

Со стороны Нью-Дели утверждалось, что целью атаки была инфраструктура террористов, устроивших массовую бойню в регионе Кашмир. Заявляется, что по военным целям Пакистана ударов не наносилось.

Пакистан в свою очередь утверждает, что были поражены мирные цели, включая мечети, и погибли мирные жители.

Госдепартамент США уже призвал Индию и Пакистан к деэскалации. Американский президент Дональд Трамп назвал вооружённый конфликт соседствующих стран "позором" и призвал к его скорейшему завершению.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "выразил глубокую обеспокоенность в связи с индийскими военными операциями через линию контроля и международную границу с Пакистаном".