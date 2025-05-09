Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что у страны нет иного выбора, кроме как вступить в полномасштабную войну с Индией из-за "агрессивных действий" со стороны Нью-Дели.

На сколько Индия и Пакистан близки к полномасштабной войне, разбирало пакистанское издание News Guru.

По мнению экспертов, высокая вероятность последующего обмена ударами "око за око" влечёт за собой риски того, что Индия и Пакистан двинутся к более широкому военному конфликту, и в настоящее время они остаются чрезвычайно высокими.

"Очень похоже на то, что индийское руководство оказалось в ловушке обязательств после террористической атаки в Пахалгаме нанести удары по Пакистану, руководство в Исламабаде (столица Пакистана - ред.) также сталкивается с ловушкой обязательств после того, как оно сделало неоднократные публичные заявления о том, что любая индийская агрессия встретит сильное возмездие. Более того, поскольку новостные каналы транслируют изображения похорон погибших мирных жителей, обломков мечетей и домов, поражённых индийскими ракетами, для Исламабада отступление без ответа подобающим образом может повлечь за собой огромные репутационные издержки", – отмечает NG.

Издание также пишет, что "с военной точки зрения Пакистан просто не может позволить своему главному сопернику Индии наносить удары по целям внутри страны на его собственное усмотрение, а затем дать ему уйти без каких-либо ответных действий".

Потому, говорится в публикации, "Пакистан сталкивается с сильными политическими и военными побуждениями к силовому ответу на индийские атаки, и крайне маловероятно, что карательные военные действия Пакистана будут направлены на избежание жертв" среди гражданского населения.

"В таком случае Индия сигнализирует о своей решимости сохранить доминирование в эскалации, поднявшись на третью ступеньку лестницы ожесточения. Представление Индией удара беспилотников как пропорционального "ответа" на атаку Пакистана можно интерпретировать как сообщение о том, что любой ответ соседа на атаки ночью 6 мая вызовет решительное действие со стороны Индии. Нью-Дели по сути вернулся к своей схеме манипулирования риском эскалации, чтобы сдержать ответный удар Исламабада. Учитывая, что Пакистан не может позволить себе не отвечать на индийские атаки, а Индия сигнализирует о решимости продолжать эскалацию, шансы на то, что обмены по принципу "око за око" перерастут в более широкий военный конфликт между двумя странами, непомерно высоки", – пишет NG.

Напомним, Индия объявила всеобщую мобилизацию резервистов, приведя столицу в боевую готовность.

Также "Страна" сообщала что известно о ракетных ударах Индии по Пакистану и какую реакцию это вызвало в мире.