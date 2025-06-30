Между Россией и Азербайджаном продолжает раскручиваться скандал из-за жестких массовых задержаний членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, в ходе которых двое азербайджанцев скончалось. Это вызвало резкую реакцию Баку.

Сегодня с утра бакинские силовики оцепили здание редакции "Sputnik-Азербайджан". МВД страны подтвердило обыски в филиале российской медиакомпании, но не указало причин.

Азербайджанские СМИ пишут, что в редакции "Sputnik-Азербайджан" после обысков были задержаны "двое агентов ФСБ, работавших под прикрытием".

После этого МИД РФ заявил о вызове посла Азербайджана "в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов РФ".

Накануне на государственном телеканале AZ TV вышел резко критический в отношении Путина и России сюжет.

Телеведущий заявил, что после победы Азербайджана в Карабахской войне, Путину "не понравилось" что Азербайджан стал "сильным государством, вернул земли, восстановил суверенитет, защищает свои интересы и проводит принципиальную политику".

"Понимаем, вы привыкли к господству над народами, которые Россия насильно включила в свой состав. Будь то в царские времена или в советский период, русский народ считался высшей расой. Азербайджанцы, узбеки, казахи, киргизы, туркмены и другие народы всегда считались людьми второго сорта", - заявил ведущий.

Также он обвинил Москву в "стремлении вернуть 1937-й год" (видимо, говоря о действиях против азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге).

Тем временем первое официальное заявление по смертям задержанных азербайджанцев сделал следственный комитет РФ.

Там сказали, что один из них скончался в результате сердечной недостаточности, "причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются".

По сути дела в Следкоме заявили, что расследуется дело о заказном убийстве. По версии следствия, фигуранты, входившие в состав преступной группы, причастны к ряду убийств и покушений в Екатеринбурге. Среди них - два убийства в 2001 и 2011 годах, а также покушение, совершенное в 2010 года. Мотивом стал раздел сфер влияния в бизнесе.

В качестве подозреваемых задержаны шесть граждан РФ с азербайджанскими фамилиями.

О подоплеке и международных последствиях этого скандала мы писали в отдельном материале.