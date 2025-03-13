Азербайджан и Армения завершили переговоры, посвященные тексту будущего мирного соглашения между странами.

Как сообщает сайт Report, об этом заявил глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, Ереван принял предложения Баку по поводу двух последних несогласованных пунктов соглашения.

"На следующем этапе ожидания Баку таковы: Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану", - сказал Байрамов.

Напомним, полтора года назад, осенью 2023-го, Азербайджан установил контроль над территорией Нагорного Карабаха в ходе военных действий.

Чуть более года назад между Арменией и Азербайджаном произошло очередное приграничное обострение. Армения обвинила Баку в обстреле и гибели двух солдат.

Также в прошлом году стороны заявили о намерении заключить мирный договор. В сентябре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности Еревана изменить для этого конституцию. В конце февраля Пашинян рассказал, что Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения. На тот момент сторонам не удалось договориться о размещении войск третьих стран вдоль границы, а также о судьбе споров в международных судах.

Тогда Пашинян также отметил, что не видит никаких оснований для эскалации ситуации между странами.