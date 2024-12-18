Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал "соросовцев в Вашингтоне" прекратить поставки оружия Армении, намекая на возможность новой войны с Ереваном.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ ВГТРК и РИА Новости.

"Мы доводим и будем продолжать доводить и в рамках переговорного процесса, и в рамках комиссии по делимитации, которая работает между Арменией и Азербайджаном, и армянским спонсорам, условным соросовцам в Вашингтоне, что это нужно прекратить. Ну а если это будет продолжаться, то как бы чтобы потом никаких претензий к нам не было", - сказал Алиев.

Он добавил, что из-за вооружения Армении Баку вынужден принять рекордный военный бюджет в 5 миллиардов долларов.

"Мы, естественно, вынуждены предпринимать адекватные меры. Следующий наш военный бюджет в 2025 году будет рекордным – это порядка пяти миллиардов долларов. То есть мы вынуждены (увеличивать бюджет – Ред.). Как минимум 60% этой суммы мы не потратили бы, если бы таких угроз не было. Мы это направили бы на восстановление Карабаха, на социальные выплаты и так далее. Но мы вынуждены это делать и будем это делать", - отметил президент.

Напомним, в прошлом году Азербайджан военным путем полностью взял под контроль Нагорный Карабах. После этого Баку и Армения обвинили друг друга в подготовке войны.