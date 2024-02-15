Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в стремлении к новой войне.

Ереван предлагает провести демаркацию и делимитацию границы по договору 1991 года, призывая Баку вывести войска из 31 села, которые Армения считает своими.

Баку отказывается от этого, требуя вернуть ему территории, которые считает оккупированными Арменией в 90-х.

По мнению Никола Пашиняна, причина может быть в желании Баку "начать боевые действия". Ранее он заявил о готовности Еревана подписать мирный договор.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "если Армения не отрегулирует свои законы, мирного соглашения не будет", а Азербайджан "ничто не остановит".

На днях на границе Армении и Азербайджана прошли боестолкновения, в которых обе стороны обвинили друг друга.

Ранее мы писали о том, что Никол Пашинян обвинил РФ в том, что она не поставила оплаченное Арменией оружие.

А также, что ЕС, Россия и США провели секретные переговоры за несколько дней до нападения Азербайджана на Карабах.

Напомним, что в Нагорном Карабахе осталась максимум тысяча этнических армян.